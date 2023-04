Centro storico di Fano, lavori sull'acquedotto: chiuse per un mese via Colombo e via Arco d'Augusto ma ci saranno delle eccezioni

FANO - Lavori all’acquedotto in centro, chiusi viale Colombo e un tratto di via Arco d’Augusto. Traffico interdetto da mercoledì 19 aprile, con riaperture durante i ponti e nei fine settimana: ecco tutte le date. Nello specifico – data l’ordinanza n. 147 del Comune di Fano del 13 aprile 2023 – arriva la temporanea chiusura di viale Cristoforo Colombo, oltre a quella di via Arco d’Augusto nel solo tratto tra viale Colombo e via Nolfi. Per ovviare a tale incombenza, come previsto dall’ordinanza si potrà circolare in via eccezionale nel tratto finale di via Nolfi – in direzione della Rocca Malatestiana – solitamente a traffico limitato.

Un mese con eccezioni

L’interdizione al traffico durerà un mese – dal 19 aprile al 19 maggio – ma con diverse eccezioni. Allo scopo di agevolare la viabilità in momenti particolarmente sensibili come ponti e fine settimana, si comunica infatti che i lavori verranno temporaneamente sospesi – con conseguente ripristino della regolare viabilità – dal 22 al 25 aprile, il 30 aprile, il 1° maggio e dal 6 al 7 maggio. La società dei servizi si scusa per il disagio eventualmente arrecato, certa della consueta comprensione e collaborazione da parte dei cittadini.