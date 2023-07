Pesaro, si rompe la conduttura: lago in strada e tre quartieri senz'acqua nei giorni del caldo africano

PESARO - Almeno tre quartieri di Pesaro senz'acqua o con acqua agli sgoccioli da questa notte, da quando si è rotta una condotta idrica in via Ponchielli. Disagi e difficoltà per i quartieri di Villa San Martino, Tombaccia e Soria, con segnalazioni anche nella zona di Santa Maria delle Fabbrecce.

Ascoli, sveglia con il terremoto: scossa di Magnitudo 3 con epicentro a Rotella

Il guasto è accaduto intorno alle 4 con fuoriuscita d'acqua copiosa e dall'alba i tecnici di Marche Multiservizi sono al lavoro per il ripristino ma ci vorranno diverse ore. Allertata anche la protezione civile e numerose segnalazioni al centralino dei vigili urbani. Non è certo il momento ideale per una rottura idrica dato che questi sono i giorni bollenti dell'estate. E purtroppo la stessa condotta idrica non è nuova a certe rotture nella stagione estiva.