Fano, colpito da malore precipita nel dirupo: anziano portato in salvo "a spalla" dai carabinieri

FANO - Colpito da un malore precipita in un dirupo sulle sponde del torrente Arzilla, salvato dai carabinieri. Protagonista della vicenda un cittadino svizzero di 86 anni in vacanza con la famiglia a Fano. Nella serata di giovedì la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Fano ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte della figlia del cittadino svizzero.

Era preoccupata: il padre, uscito la mattina per una passeggiata, non era più tornato.

I militari hanno attivato un rapido ed accurato dispositivo di ricerca, che nel giro di pochi minuti ha permesso di rintracciare l’uomo, che, colpito da un malore, era caduto in un profondo dirupo con fitta vegetazione di rovi che ne impediva la visuale e da cui era totalmente ricoperto. L’anziano, oramai stremato, non era più in grado di muoversi. I militari sono scesi nel luogo sconnesso e guadando un tratto del torrente sono riusciti, malgrado le difficoltà, a trarlo in salvo caricandolo sulle spalle e riportandolo sulla strada per poi affidarlo ai sanitari del 118, che nel frattempo erano giunti sul posto.