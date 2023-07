Ancona, cocaina nel canneto e migliaia di euro in casa: arrestato il pusher dell'entroterra

ANCONA - Addosso e nscoste in un vicino canneto aveva ben 105 dosi di cocaina pronte per essere smerciato: arrestato dalla Polizia di Ancona un pisher ritentuo riferimento dello spaccio per l'entroterra dorico. Si tratta di un cittadino albanese di 30 anni, responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nello specifico cocaina suddivisa in 105 involucri termosaldati in cellophane. L’attività investigativa svolta sul territorio, faceva emergere che l’indagato, disoccupato, senza una fissa dimora ma domiciliato provvisoriamente in questo territorio, era molto attivo nello spaccio di cocaina a pusher dell’hinterland anconetano.

Nel tardo pomeriggio di ieri l’uomo è stato fermato a bordo di un’autovettura presa a noleggio dove sono stati trovati 10 involucri termosaldati con la cocaina, nascosti all’interno della scatola dei fusibili dell’auto.

In un canneto poco lontano dalla sua bitizone, poi, i poliziotti hanno trovato due barattoli contenenti altri 95 involucri termosaldati contenenti cocaina, nonché due bilancini di precisione. In casa, poi sono stati trovati 1.400 euro in banconote di vario taglio. L'uomo, con gravi e numerosi precedenti specifici, è stato rinchiuso alla Casa Circondariale di Montacuto.