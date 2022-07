​Ordina un caffè al bar, si accascia e muore sotto gli occhi di titolare e clienti

CASTELRAIMONDO - Nel 2016 aveva perduto la sua casa a Camerino, crollata sotto le scosse del terremoto che ha devastato le Marche. Questa mattina è morto improvvisamente per un malore che non gli ha lasciato scampo, nel bar dove si era fermato a prendere un caffè. L'uomo, C.M. di 83 anni era originario di Camerino ma abitava a Castelraimondo, dove si era trasferito subito dopo il sisma.

Muore sotto gli occhi della barista

E proprio a Castelraimondo si è consumato il dramma: alle 12.40 C.M. aveva appena ordinato un caffè quando all'improvviso si è accasciato davanti agli occhi della barista e di alcuni clienti che hanno immediatamente chiamato il 118: i sanitari, una volta arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dello sfortunato 83enne, stroncato da un malore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Castelraimondo per i rilievi di legge. È stato subito chiaro che l’anziano è morto per cause naturali.