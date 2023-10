Morrovalle, due ladri di offerte presi con le mani nel sacco in chiesa. Uno aveva rubato 150 euro

MOROVALLE - Aveva scassinato le cassette delle offerte in due chiese, per un bottino di circa 150 euro. Ma i carabinieri di Morrovalle lo hanno individuato e denunciato. Non è la prima volta, l'uomo ha infatti altri precedenti per reati contro il patrimonio. È solo una delle tante attività svolte durante l'ultimo, intenso, week end, da parte dei carabinieri del Maceratese.

A Civitanova sono state denunciati quattro automobilisti per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica con contestuale ritiro della patente di guida.

Idenunciata anche una donna che, dopo un incidente, si è rifiutata di sottoportsi agli accertamenti del tasso alcolemico nel sangue. Complessivamente sono state elevate 30 contestazioni per violazioni del codice della strada e controllate circa 150 persone.

A Porto Recanati, infine, i carabinieri della locale stazione, hanno individuato denunciato un uomo di origini napoletane, ma residente da tempo nella provincia di Macerata, il quale, insieme ad un complice in corso di identificazione, si è introdotto in una chiesa, tentando di rubare le offerte dei fedeli, ma era stato scoperto e messo in fuga dall’arrivo del parroco. L’uomo e’ stato anche denunciato per la violazione del provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Porto Recanati.