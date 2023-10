Camerino, motociclista portato in ospedale dopo lo scontro con un'auto

CAMERINO - Nel fine settimana i militari della Compagnia dei Carabinieri di Camerino hanno controllato 146 persone,118 autovetture, 19 esercizi commerciali, una discoteca elevando inoltre 6 sanzioni al codice della strada ad automobilisti e motociclisti indisciplinati.

Inoltre sono intervenuti a Camerino dove, nei pressi del centro storico, si è verificato uno scontro tra un'autovettura condotta da una quarantenne ed uno scooter guidato da un trentenne entrambi residenti in zona. Ad avere la peggio il motociclista che veniva trasportato presso l'ospedale camerte con delle fratture ma non in pericolo di vita.

I rilievi del sinistro e la viabilità venivano assicurati dalla stazione carabinieri di Pieve Torina intervenuta immediatamente sul posto.