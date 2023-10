Sequestrato richiamo acustico: serviva per provare a catturare le quaglie

MACERATA - Dopo numerosi controlli e servizi notturni su tutto il territorio, la Polizia Provinciale, in collaborazione con le Guardie Venatorie Volontarie della Federcaccia di Macerata, ha sequestrato nel Comune di Macerata, un richiamo acustico a funzionamento elettromagnetico con inserito il richiamo della specie quaglia, posizionato dai bracconieri in questo periodo in cui le quaglie stanno migrando per raggiungere le località dove trascorreranno il periodo invernale.

Servizi questi che tutelano anche chi pratica l’attività venatoria nel pieno rispetto della normativa vigente con un invito a segnalare eventuali atti di bracconaggio telefonando tutti i giorni alla centrale operativa della Polizia Provinciale al numero 800 216 659 o al coordinatore provinciale delle Guardie Volontarie Federcaccia al 339 5981898.