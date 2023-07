CIVITANOVA Caronte non darà tregua almeno fino a giovedì, quando è previsto un piccolo calo delle temperature. Venerdì, inoltre, qualche nuvola dovrebbe far capolino sui rilievi facendo scendere il termometro anche sulla costa, dove già si registrano uno o due gradi di meno. Il gran caldo è una vera e propria emergenza che il Comune, ormai da diversi anni, cerca di fronteggiare con i mezzi che ha a disposizione.



La campagna



Predisposta dall’assessorato al Welfare, insieme a centro sociale anziani e farmacie comunali, una campagna informativa concordata con il Distretto Sanitario. Affissi dei manifesti e dei depliant (nelle sei farmacie, nel centro sociale e in altri uffici comunali) contenente i numeri utili da chiamare in caso di emergenza e il decalogo dei comportamenti per difendersi dalle ondate di calore. Ad essere esposte a rischio maggiore sono le persone fragili ma le buone prassi sono utili a tutti: indossare abbigliamento adeguato e leggero; rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro, ridurre la temperatura corporea con bagni e docce con acqua tiepida o bagnando con acqua fresca viso e braccia; ridurre il livello di attività fisica; uscire di casa nelle ore più fresche (no dalle 11 alle 18); per chi lavora all’aperto è necessario evitare i rischi di disidratazione e colpi di calore; bere con regolarità e alimentarsi in maniera corretta (cibi leggeri e on alto contenuto di acqua); adottare precauzioni se si esce in macchina: areare gli abitacoli prima di salire, viaggiare a finestrini aperti o utilizzare la climatizzazione (se si vede un bambino solo in macchina chiamare subito il 112); conservare correttamente i farmaci; adottare precauzioni particolari in caso di persone a rischio (se si assumono farmaci segnalare al medico qualsiasi malessere, anche lieve, che sopraggiunga durante la terapia). Come avviene dal 2018, inoltre, il Centro Sociale Anziani di via Carnia accoglierà nei propri locali climatizzati anche i non soci, consentendo così agli anziani di trovare ristoro nelle ore più calde in ambienti freschi e favorendo al tempo stesso la socializzazione. Pertanto, dal 20 luglio al 31 agosto si rinnova l’opportunità per tante persone di trascorrere in sicurezza e in compagnia le ore più calde.



Il servizio



Lo stesso Centro organizza, a partire da giovedì prossimo, un servizio di trasporto gratuito per raggiungere la sede di via Carnia. Bisogna richiedere il servizio (minimo per tre anziani) telefonando con un anticipo di 4 giorni lavorativi al numero 0733/770639. Ai partecipanti sarà offerta anche una consumazione gratuita al bar della struttura. «Prosegue concretamente la collaborazione avviata da anni da questo assessorato – ha dichiarato l’assessore Barbara Capponi – per prevenire i disagi legati al caldo, con iniziative che ricadono sia sulla salute che sulla socializzazione degli anziani. Ringrazio il centro sociale anziani di via Carnia per la sua collaborazione costante e anche gli altri attori per le informative».