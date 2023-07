Caldo, dal Sahara una lingua di fuoco sull'Italia: ondata di afa record e notti tropicali. Quando finirà (e come difendersi)

Caldo, comincia la settimana più torrida. Mercoledì si registreranno temperature bollenti su quasi tutta Italia, da Nord a Sud. Condizioni meteorologiche che, se confermate, conferirebbero a questa ondata di afa il record per durata e temperatura. Una vera e propria lingua di fuoco di estrazione sahariana spingerà lo zero termico fino a 4500m al Nord e tra 4800 e 5000m al Centro Sud. Pensate che alla quota di 1500m si potranno avere valori massimi fino a 28/30°C. La condizione peggiore sarà per le pianure che potranno vedere infranti alcuni record storici. Come riporta 3bmeteo, saranno tutti valori sopra media con scarti anche di 10°C e più rispetto alla normalità. I valori di umidità dell'aria saranno l'ago della bilancia che farà la differenza tra caldo afoso e caldo torrido.

Roma bollente

La settimana dell’anticiclone africano Caronte traghetterà l’Italia nel cuore dell’estate con una storica tempesta di caldo infernale: ’Hot storm’. Il caldo in arrivo sarà intenso, afoso e in alcune città storico. Una di queste sara Roma. La capitale d’Italia sta già boccheggiando con i 37°C di domenica, ma oggi dovrebbe raggiungere i 40-41° e addirittura martedi 42-43°; sarebbe dunque record (visto il precedente). Hot Storm sarà un’autentica tempesta di calore di portata storica. Infatti, analizzando le carte meteorologiche dei periodi di caldo estremo degli ultimi due decenni, in cui si sono concentrate quasi tutte le piu intense ondate di calura, in Italia non troviamo riscontri di episodi con l’isoterma +26/+28° estesa così su tutte le nostre regioni, e piu che mai per periodi cosi lunghi. L’isoterma è una linea che rappresenta la temperatura prevista alla superficie isobarica di 850 hPa, corrispondente a quote intorno a 1550 m in libera atmosfera. Ecco dunque l’eccezionalità che fa dire che Hot storm sara un’ondata di caldo storica anche in tempi di cambiamenti climatici.

Le previsioni

Fino a mercoledi 19 il caldo aumentera. Di giorno e all’ombra si potranno toccare i 38-39° sia sulla Valle Padana, come a Bologna, Ferrara, Rovigo, Mantova, Alessandria e Pavia, sia al Centro come a Firenze e in Umbria (la parte più meridionale). Sul Lazio invece si toccheranno punte di 42-43°, specie a Roma. Ma il caldo più intenso interessera le Isole Maggiori e la Puglia. Attesi in Sardegna picchi fino a 47° sulle zone interne meridionali, come a Decimomannu nel Cagliaritano, in Sicilia 45-46° come a Siracusa, Agrigento e Catenanuova (Enna) e in Puglia 44-45° a Foggia.

Notti torride e afa intensa

Oltre al caldo intenso si dovranno fare i conti anche con l’elevato tasso di umidità che fara peggiorare le condizioni di disagio fisico. Ma se di giorno il clima sarà rovente di notte sarà l’afa a farla da padrona. Con Caronte sono attese notti tropicali, ovvero con temperature che non scenderanno mai sotto i 20-24°.

Cielo giallo, il fenomeno

​Sì, è possibile che abbiate notate il cielo tingersi di giallo. Quel colore dorato è dato dalla sabbia del deserto sospesa nell'aria portata fin qua dall'anticiclone africano. È sabbia del deserto del Sahara. Nelle zone maggiormente interessate da questo fenomeno se passate un dito sopra mobili o oggetti all'aperto potreste tirare su proprio la polvere dorata della sabbia che si è depositata. L'anticiclone sahariano sta attraversando tutto il Mar Mediterraneo. La polvere ha anche un impatto sulla qualità dell'aria nella maggior parte del Mediterraneo occidentale, in particolare in Spagna, dove si prevede che il Pm10 ad alta superficie coprirà gran parte del paese. Il fenomeno influenzerà la qualità dell'aria anche in tutto il Mediterraneo occidentale, comprese parti dell'Italia e della Francia meridionale. Lo conferma il servizio di monitoraggio dell'atmosfera di Copernicus (Cams) che sta monitorando un episodio di trasporto di polvere sahariana iniziato durante lo scorso fine settimana.

Quando finirà?

L'abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico conseguentemente ad una spinta verso la Groenlandia dell'anticiclone delle Azzorre dovrebbe condurre sull'Italia alcune intense perturbazioni che spingerebbero la cupola africana verso Sudest con i massimi tra la Grecia e l'Asia minore. Se la tendenza verrà confermata il caldo estremo abbandonerà le regioni centrali entro il 26 luglio e il Meridione entro il 27 luglio. Non vi sono ancora certezze ma discrete probabilità che la configurazione proposta possa realizzarsi. Seguiranno altri aggiornamenti.

Come difendersi, i 10 consigli

Per difendersi dall'ondata di caldo in corso sull'Italia, la Croce rossa italiana mette online un decalogo con dieci regole di base per affrontare le ondate di calore. Una serie di consigli che fanno parte della campagna #effettoterra

1) Esci solo nelle ore più fresche del giorno e se possibile frequenta parchi e zone alberate. La presenza di vegetazione abbassa di diversi gradi la temperatura.

2) Se esci di casa, porta con te una borraccia e verifica che sul percorso ci siano fontanelle. Ci sono molte 'app' che possono aiutarti a trovarle.

3) Porta sempre con te un cappello e la crema solare.

4) Con il caldo il corpo ha bisogno di meno calorie: consuma pasti piccoli e leggeri, preferisci frutta e verdura. Una dieta buona per il caldo e per il Pianeta.

5) Se non hai un condizionatore o vuoi limitarne l'uso, mantieni freschi gli ambienti di casa, tenendo finestre e tapparelle chiuse durante il giorno e aprendole la sera. Se utilizzi il condizionatore, non superare i 5 gradi di differenza con l'esterno. Mentre, se usi un ventilatore ricordati di non puntarlo direttamente su di te o altre persone.

6) Bevi molta acqua ed evita le bevande alcoliche che aumentano la disidratazione. Ricorda che l'acqua del rubinetto o della fontanella ha un minore impatto ambientale.

7) Non trascurare l'abbigliamento: abiti ampi e tessuti leggeri, naturali e di colore chiaro possono aiutarti a regolare la temperatura del corpo.

8) Prima di metterti in viaggio, consulta le previsioni meteo e preparati in anticipo.

9) Sapevi che le donne, le persone anziane e i bambini sono più soggetti alle ondate di calore? Proteggile dai rischi per la salute seguendo i nostri consigli e, quando si verificano picchi di alte temperature, assicurati che stiano bene.

10) Se manifesti uno di questi sintomi potrebbe trattarsi di un colpo di calore: affanno, dolore toracico, confusione, debolezza, vertigini o crampi. Cerca assistenza medica e, in caso di emergenza, chiama il 112 o il 118

Al via codice calore

Codice calore nei Pronto Soccorso, attivazione degli ambulatori territoriali 7 giorni su 7 - h12 per accessi relativi agli effetti del caldo, potenziamento del servizio di guardia medica, riattivazione delle Uscar (Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionali) per favorire l'assistenza domiciliare ed evitare l'accesso inappropriato ai Pronto Soccorso. Sono le raccomandazioni del ministero della Salute contenute nella circolare diramata oggi alle Regioni per fronteggiare l'emergenza caldo e prevenire gli effetti delle ondate di calore che si stanno susseguendo in queste settimane.