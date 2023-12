Perturbazione di Santa Lucia, attesi freddo e pioggia: ecco dove. Poi arriva il caldo anticiclone di Natale

Natale all'insegna del caldo? Sì, ma prima c'è la perturbazione di Santa Lucia. Se è vero che questo mese di dicembre riserverà tante giornate di sole, con temperature al di sopra delle medie stagione, bisogna tenere conto anche del fatto che non tutte le giornate saranno così miti. A partire da mercoledì 13 (Santa Lucia), ma in maniera più decisa dal weekend 15-17 dicembre, un'ondata di maltempo colpirà l'Italia centro-meridionale e le isole.

Secondo le previsioni di 3bmeteo, l'instabilità porterà freddo, piogge e nevicate a bassa quota.

Uno scenario che riguarderà solo una parte dell'Italia e che potrà protrarsi, al massimo, fino ai primi giorni della prossima settimana.

La perturbazione di Santa Lucia

«La progressiva spinta del super anticiclone dall'Atlantico verso l'Europa centrale costringerà le correnti fredde di matrice artica a compiere una traslazione verso sudest, con un interessamento più diretto dell'area balcanica e dell'Europa orientale in genere, ma anche dell'Italia centro meridionale», si legge su 3bmeteo.

La perturbazione di Santa Lucia nasce in questo scenario e darà il via a una fase di stampo più squisitamente invernale su gran parte della Penisola.

Freddo e pioggia: ecco dove e quando

Le regioni che dovrebbero restare più esposte all'instabilità saranno quelle adriatiche e dell'estremo Sud, come sempre accade con le correnti più orientali. Sono attesi dei rovesci che, a causa delle temperature più basse, potranno essere nevosi lungo la dorsale appenninica centrale fino a quote di medio o bassa collina.

L'aria fredda inizierà ad affluire nella giornata di venerdì e dovrebbe raggiungere il suo culmine in quella di sabato, allontanandosi poi progressivamente dalle regioni centrali domenica. Per il Sud occorrerà un po' di tempo in più, forse un po' di freddo potrà resistere anche per l'inizio della settimana pre-natalizia.

Le regioni escluse dal maltempo

Questa ondata di maltempo non riguarderà le regioni settentrionali, quelle centrali tirreniche fino alla Campania e anche la Sardegna. Qui, soprattutto da domenica, potrebbe incominciare a farsi sentire già il respiro più mite dell'anticiclone delle Azzorre, che andrà poi a caratterizzare la prima parte della settimana precedente il Natale.