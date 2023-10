Meteo, caldo anomalo con temperature fino a 34°C (da Roma a Firenze): ecco quanto durerà l'anticiclone Apollo

Meteo, caldo record in Italia nelle ultime 48 ore. Il clima estivo in tutta la Penisola è determinato da una cupola anticiclonica africana che sta alzando considerevolmente le temperature: nei prossimi giorni infatti vivremo ancora una situazione anomala, per certi versi preoccupante, con picchi di caldo che toccheranno anche i 33°C in diverse località. Le anomalie maggiori, come riporta 3bMeteo, sono state registrate al Centronord. Qui i valori risultano superiori alle medie della prima parte di ottobre anche di 6-10°C. Come detto, in gran parte delle regioni le massime temperature hanno raggiunto i 30 gradi, con piocchi fino a 33° al Centro, sulla Sardegna e sulla Sicilia meridionale. Valori, insomma, tipici del mese agosto.

Caldo record

Tra Toscana e Umbria il caldo ha raggiunto picchi di 32-33°C fino a sfiorare i 34°C sulle vallate umbre.

L'anticiclone Apollo

La nuova pulsazione dell'anticiclone africano Apollo porterà quindi giornate pienamente estive, specialmente in città come Roma e Firenze. Anche nel corso di martedì lo scenario meteo non cambierà di molto: ancora spazio a tanto sole e a valori termici sopra le righe da nord a sud. L'alta pressione potrebbe subire una lieve flessione a ridosso delle regioni del Nord intorno a metà settimana, tra mercoledì e giovedì, a causa del transito della coda di un veloce fronte atlantico che potrebbe portare qualche modesto disturbo specialmente a carico del rilievi del Nordest. In questo frangente le temperature caleranno di qualche grado sulle regioni settentrionali: questo passaggio instabile tuttavia non sarà comunque in grado di scacciare l'anticiclone africano, e le temperature, seppur in calo, continueranno a mantenersi su valori ancora superiori alle medie del periodo. Per una svolta autunnale dovremo attendere ancora, probabilmente fino alla seconda decade del mese.

Le previsioni

Lunedì 2. Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: bel tempo. Al sud: sole e caldo estivo. Martedì 3. Al nord: cielo sereno o al più poco nuvoloso. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: sole e caldo estivo. Mercoledì 4. Al nord: veloci temporali sulle Dolomiti, soleggiato altrove. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: tutto sole Tendenza: aumento della pressione su tutto il territorio nazionale, bel tempo prevalente.