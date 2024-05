Cadavere di un 30enne incastrato nel cassonetto degli abiti usati: un passante lo vede e lancia l'allarme

Incastrato in un cassonetto per la raccolta degli abiti usati, morto probabilmente soffocato. Il cadavere di un uomo di circa 30 anni è stato ritrovato così intorno alle 8 del mattino di lunedì 6 maggio nell'isola ecologica di Canonica d'Adda, Bergamo. A scoprire il corpo ormai senza vita un passante che ha immediatamete allertato le autorità competenti.

Intrappolato nel cassonetto

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe rimasto intrappolato mentre cercava di accedere al contenitore attraverso la botola di scarico, probabilmente per provare a prendere i vestiti all'interno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, compresi vigili del fuoco, ambulanza e automedica, ma purtroppo ogni tentativo di salvare il giovane è stato vano: i soccorritori hanno potuto solamente constatare il suo decesso.

La vittima

Al momento, la vittima non è stata ancora identificata in quanto non aveva con sé documenti. Tuttavia, dalle prime informazioni emerge che si tratti di un uomo dalle fattezze nordafricane, senza ulteriori dettagli sulla sua identità.