Anticiclone africano, dopo il vortice mediterraneo (con temporali) torna il caldo: ecco quanto durerà e le previsioni

Una settimana all'insegna delle piogge e dei temporali, ma solo fino a mercoledì. È quello che ci aspetta a partire da oggi, domenica 24 settembre. Secondo le previsioni di 3BMeteo, infatti, il vortice mediterraneo sarà attivo fino a metà settimana, quando tornerà l'anticiclone africano e le temperature si alzeranno nuovamente.

Le previsioni della settimana

A causa di un vortice di bassa pressione organizzato sul medio Adriatico, a partire da oggi piogge e temporali arriveranno sulla nostra Penisola, specialmente nelle regioni del Sud. Già da domani, però, un cuneo di alta pressione di matrice africana si spingerà dalla Penisola Iberica in direzione dell'Europa centrale, conquistando velocemente le nostre regioni centro settentrionali, motivo per cui a metà settimana tornerà il bel tempo e le temperature si alzeranno, toccando i 30°C al Centro-Nord. Da giovedì il vortice mediterraneo uscirà definitivamente di scena, così come farà dietrofront la fase autunnale che sta interessando l'Italia, lasciando spazio a delle belle giornate di sole.

Domenica 24, arriva il maltempo

Nella giornata di domenica, instabilità al Nord ma con tendenza a un graduale miglioramento, con temperature stabili e massime tra i 21 e i 25 gradi. Rovesci e temporali al Centro, specialmente sulle Marche e in Abruzzo. Situazione migliore su Toscana, Umbria e Lazio, dove le temperature saranno comunque in calo, con massime tra i 21 e i 25 gradi. Rischio di rovesci e spiccata variabilità al Sud, specie tra basso Adriatico, Lucania e versante tirrenico. Temperature in calo anche qui, con massime tra 21 e 26 gradi.

Lunedì 25, ancora maltempo al Sud

Tempo stabile e prevalentemente soleggiato al Nord Italia, con temperature in rialzo e massime tra i 24 e i 27 gradi. Al Centro, nubi irregolari con brevi piovaschi sul versante adriatico, in graduale attenuazione in giornata, mentre sarà soleggiato sul versante tirrenico. Temperature in rialzo, con massime tra i 22 e i 26 gradi. Ancora instabilità al Sud con rovesci e locali temporali, anche di moderata o forte intensità. Temperature in ulteriore flessione, con massime tra i 20 e i 25 gradi.

Martedì 26, sole al Nord, rovisci al Sud

Sole e alta pressione al Nord, con qualche annuvolamento sull'Emilia Romagna ma senza piogge di rilievo. Temperature in ulteriore rialzo, con massime tra i 26 e i 28 gradi.

Mercoledì 27, torna il sole

Nella giornata di mercoledì, ci saranno nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, mentre sulla laguna veneta e in Romagna ci sarà il sole. Sereno anche sui litorali del Centro Italia e sulla capitale, con nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al Sud, nubi sparse con schiarite sulla dorsale calabra, sul litorale ionico e sulle Murge. Sulle isole maggiori, sereno sul cagliaritano e sulla Costa Smeralda.

Giovedì 28, ancora rovesci al Sud

Sereno in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, mentre nubi sparse ci saranno sulle Alpi occidentali, sulle Alpi centrali e sulle Dolomiti. Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale laziale, mentre sull'Adriatico ci sarà il sole sui litorali. Al Sud, sereno sulla dorsale campana, mentre piogge di forte intensità arriveranno sulla dorsale calabra. Nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge e sulla dorsale lucana, mentre sulle isole ci sarà il sole.

Venerdì 29, di nuovo il sole

Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi e sulle Dolomiti, mentre nel resto del Nord ci sarà il sole. Al Centro, sereno sul Gran Sasso, mentre nubi sparse con ampie schiarite saranno presenti sulla capitale e sulla dorsale laziale. Pioggia debole sui litorali del Sud Italia, con sole sulle pianure e sulla dorsale campana. Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale calabra, mentre sul litorale adriatico e sulla dorsale molisana ci sarà il sole. Per quanto riguarda le isole, coperto con pioggia debole sul palermitano, mentre ci sarà il sole sul cagliaritano e sulla Costa Smeralda.