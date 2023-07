Le Marche sulla graticola: tre giorni da bollino rosso per l'afa. Ecco le città più calde

ANCONA - Frescura, cercasi, disperatamente. Ma, almeno per qualche giorno, bisogna mettersi il cuore in pace e seguire i consigl anti caldo per gli esperti: non si attenua, infatti, l'ondata di caldo africano dell'anticiclone Caronte che sta attanagliando anche le Marche.

E da oggi, e per i prossimi giorni fino almeno a mercoledì, la Protezione Civile delle Marche ha assegnato il bollino rosso ("Le condizioni meteorologiche a rischio persistono per tre o più giorni consecutivi") per tutte le località osservate. Un po' più di respiro lo avranno le città costiere: le città più calde, infatti, saranno, con 39 gradi previsti (e 41 percepiti), Ascoli, Fabriano e Macerata.

Sollievo da giovedì

Le previsioni a breve termine lasciano poco spazio alla speranza di fresco: fino a mercoledì, infatti, le temperature sono sempre segnalate in crescita. Ma, da giovedì, sono possibili locali addensamenti e venti che comunque porteranno ad un primo abbassamento della temperatura. Venerdì 21, poi, "si prevedono fenomeni sparsi nel corso del pomeriggio, sull'entroterra specie appenninico, con rovesci e temporali anche di forte intensità"..