ANCONA - Il fresco, a volte freddo, dell’aria condizionata. Poi, quando si esce da un negozio o da un ristorante, ecco la calura estiva, maggiorata dal carico di afa. Sarebbero riconducibili, almeno in parte, agli sbalzi termici i soccorsi no-stop portati dalla Croce Gialla di Ancona nel corso di tutta la giornata di venerdì.

Il meteo



Le temperature, rispetto a una settimana fa, sono state più clementi, tanto che Ancona e tutta la provincia ha scacciato via il caldo da bollino rosso che perdurava da troppo tempo. Ma, nonostante questo, i malori sono continuati, causati soprattutto dagli sbalzi dovuti all’aria condizionata. Si tratta di piccoli mancamenti, giramenti di testa e, talvolta, di svenimenti. Quest’ultimo caso ha riguardato una donna di 66 anni, soccorsa dalla Croce Gialla in piazza Cavour. È praticamente collassata sul bus. A chiamare il 112, numero unico dell’emergenza territoriale, è stato il conducente del mezzo di trasporto pubblico, appena si è accorto del mancamento della donna. È stata condotta all’ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.



Al pronto soccorso ci sono finite altre due signore. Una, di 56 anni, si è sentita male mentre venerdì sera si trovava in un locale di piazza del Papa. L’altra, una turista francese di 64 anni, ha accusato un malore all’interno di una gelateria di corso Mazzini.



E ancora: i militi della Croce Gialla sono intervenuti in via Giordano Bruno per una 40enne, che si è sentita male all’altezza del distributore di benzina. Oltre ai volontari dell’associazione, è intervenuto il personale dell’automedica inviata dalla centrale operativa del 118. Nulla di grave per la donna, ma per precauzione è stata portata a Torrette. C’è finita anche una 18enne, che si è sentita male alla stazione, mentre era in attesa del treno. Stando alle previsioni della Protezione Civile regionale, oggi le temperature toccheranno i 30 gradi, con una lieve diminuzione nella giornata di domani.