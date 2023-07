Tampona un'auto con lo scooter agli Archi, sedicenne portato in ospedale

ANCONA - Non si è accorto dell'auto che ha frenato proprio davanti a lui e l'ha tamponata con il motorino. Il ragazzo di 16 anni, alla guida dello scooter, è caduto rovinosamente a terra ed è stato soccorso dall'ambulanza della Croce gialla che lo ha portato in ospedale in codice giallo per un trauma alla spalla sinistra. Sul posto anche una pattuglia della Polizia municipale.