ANCONA - Un’altra giornata di sole e caldo afoso, buona per una domenica al mare ma rischiosa per anziani e soggetti fragili, poi lo scenario meteo evolverà in peggio, con le avanguardie del ciclone “Poppea”, portando sollievo con un crollo termico ma anche piogge intense e rischio di grandinate.

Le giornate peggiori sono previste sulla nostra regione tra martedì e mercoledì. Si prospetta, già a partire da domani, una nuova mutazione radicale del meteo, come quella avvenuta all’inizio di agosto con il passaggio del ciclone “Circe”. Oggi però ancora sole (prevista solo una copertura alta nel pomeriggio, ma senza piogge) e temperature percepite che si avvicinano ai 40 gradi, in discesa però dalla serata anche per effetto di venti di brezza. Ieri la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino delle ondate di calore che prolunga ad oggi, terzo giorno consecutivo, il livello rosso (allerta dei servizi sanitari e sociali) sulle nove principali città delle Marche.



Il picco a Fabriano



Il picco di temperatura è atteso per le ore 14 a Fabriano, che dopo i 41° di ieri oggi dovrebbe raggiungere i 39°. In tutte le altre città, la temperatura percepita sarà da 34 gradi in su. Ma già da domani raggiungerà anche la nostra regione un’ondata di maltempo che, come fa notare il servizio Agrometeo dell’agenzia regionale Amap è destinata a spazzare via la calura creando però «le condizioni adatte a generare fenomeni molto intensi a causa dell’incontro fra le due masse d’aria così differenti fra loro». Già domani le temperature massime scenderanno sotto i 30° e sono previste le prime piogge. Il crollo termico, rispetto ai picchi di calore di questi giorni, sarà di 10-15°.



Fenomeni intensi



Il bollettino meteo della Protezione civile regionale annuncia per lunedì precipitazioni già nella prima parte della giornata, a carattere di rovescio o di temporale, localmente intensi specie nelle zone collinari e basso collinari, in esaurimento nel pomeriggio. Fenomeni deboli nelle zone montane. Per martedì è atteso un ulteriore peggioramento, con temperature ancora in diminuzione e piogge sparse, anche a carattere di rovescio o di temporale dalla tarda mattinata, localmente di forte intensità.