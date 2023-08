ANCONA Il sole picchia a 37 gradi e la cappa di caldo che da giorni incombe sulla città fa brutti scherzi, anche al mare. Raffica di malori ieri sulle spiagge della riviera. Una decina i bagnanti che hanno richiesto l’intervento del personale sanitario, chi alle prese con colpi di calore, chi con la pressione bassa, chi con attacchi epilettici. Senza escludere gli infortuni, come quello capitato in mattinata ad un turista che si è tuffato a Mezzavalle e ha battuto la testa contro uno scoglio: si è procurato una profonda ferita alla nuca che ha richiesto il ricovero all’ospedale di Torrette, dove è arrivato a bordo di un’ambulanza della Croce Azzurra di Sirolo dopo essere stato soccorso dal gommone di salvamento di Portonovo.

APPROFONDIMENTI IL METEO Marche roventi, bollino rosso oggi e domani con temperature fino a 40 gradi. Ecco quali sono le città più infuocate



L’apprensione



Momenti di panico si sono vissuti, in particolare, ieri all’ora di pranzo alla spiaggia del Frate, a Numana. Qui una 16enne tedesca, in vacanza con i genitori, ha improvvisamente perso i sensi. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi, con i bagnini, la Guardia costiera e la Croce Rossa, arrivata sul posto con l’idroambulanza. L’adolescente, che era in crisi ipoglicemica e soffre di altre patologie, fortunatamente poi ha ripreso conoscenza. È stata caricata a bordo dell’imbarcazione per essere trasferita al porto di Numana e da qui in ambulanza a Torrette per accertamenti.



A Marina Dorica, invece, una ragazza di 24 anni ha accusato un mancamento mentre si trovava all’interno di un bar: un malore riconducibile alle alte temperature di questi giorni. La ragazza è stata soccorsa dalla Croce Gialla e accompagnata all’ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sono gravi. Malori, ma anche infortuni, come quello capitato a una turista tedesca di 21 anni alla Scalaccia: è scivolata e si è procurata una distorsione alla caviglia. Un grottarolo ha messo la barca in acqua e l’ha portata fino al Passetto, dove nel frattempo era arrivato un equipaggio della Croce Gialla per il trasferimento a Torrette. Contemporaneamente, l’idroambulanza della Cri ha soccorso a Sirolo un 44enne di Rimini che si era lussato una spalla a seguito di una caduta alla spiaggia di San Michele.



Il bollettino



Oggi e domani saranno altri due giorni da bollino rosso. Il livello di allerta sarà massimo, anche per il perdurare dell’afa. Poi, a partire da lunedì, il caldo dovrebbe attenuarsi con le massime in lieve diminuzione.