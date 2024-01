URBISAGLIA Quando il parente è tornato a casa e ha provato a chiamarlo non ha ricevuto risposta, così è entrato nell’abitazione facendo la tragica scoperta: Giovanni Fedeli, artigiano 70enne di Urbisaglia era già morto, da qualche giorno secondo gli inquirenti.

Il ritrovamento

Il drammatico ritrovamento risale alla sera di lunedì, il parente che vive nello stesso immobile, era stato fuori per qualche giorno, al suo rientro aveva cercato il 70enne ma invano, aveva quindi aperto la porta trovandolo senza vita con una termocoperta addosso ancora accesa. Sul posto erano intervenuti i carabinieri della locale stazione che dopo gli accertamenti del caso hanno segnalato l’avvenuto decesso al pubblico ministero di turno Enrico Riccioni. Non essendo stato rilevato nulla che potesse far pensare a qualcosa di diverso dalla morte naturale (nessun segno di effrazione su porta e finestre, nessun segno sul corpo del 70enne e nessun altro elemento esterno ritenuto da approfondire), per estremo scrupolo, il magistrato ha disposto un’ispezione esterna sulla salma affidando l’incarico al medico legale Antonio Tombolini. Dall’esame, eseguito ieri mattina, sarebbe emerso che a stroncare la vita di Fedeli sarebbe stato un arresto cardiaco. Dopo l’accertamento medico-legale la salma è stata quindi restituita ai familiari e oggi alle 14.30 sarà celebrato il funerale nella chiesa parrocchiale di Urbisaglia.