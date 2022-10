CASTELFIDARDO - La comunità di Castelfidardo piange la scomparsa di Giorgio Giampechini, 76 anni, personaggio molto conosciuto in città. Artigiano titolare di una attività di termoidraulica e socio fondatore del Milan Club Castelfidardo, Giorgio se ne è andato domenica per alcune complicanze sorte in seguito ad un intervento al cuore a cui si era sottoposto all’inizio della scorsa settimana.

Le sue condizioni di salute erano già state messe a dura prova nel 2016, quando venne investito da un’auto in centro, ma come un leone riuscì a riprendersi. Lo piangono la moglie Daniela, i figli Simone e Luca, la nuora Annalisa e il nipote Matteo. I funerali si terranno oggi alle 15 alla chiesa della Collegiata.