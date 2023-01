Ascoli, malore fatale nella propria casa. Addio ad un 60enne artigiano molto conosciuto per l'impegno nel sociale

ASCOLI- E' morto colto da un malore, questa mattina (2 gennaio), un artigiano di 60 anni residente da anni nel quartiere di Borgo Solestà ad Ascoli Piceno. Le sirene delle ambulanze hanno gettato nello sconforto l'intera comunità sconvolta per quanto accaduto.

LEGGI ANCHE: Ancona, infarto nel deposito Conerobus: Rolando Spegne Schiavoni muore a 61 anni. I colleghi provano a salvarlo col defibrillatore

Il malore

L'uomo si è sentito male nella sua abitazione, si ipotizza a causa di un infarto, e a nulla sono valsi i tentativi di salvarlo da parte degli operatori del 118. Per l'artigiano, molto conosciuto per la sua attività anche nel sociale, non c'è stato nulla da fare. Ora le autorità a informare i famigliari, in attesa che al termine degli accertamenti sia dato il nulla osta per la sepoltura.