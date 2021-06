Artigiano si uccide sparandosi un colpo di fucile da caccia nella mansarda di casa

TORRE SAN PATRIZIO - Un artigiano in pensione di 68 anni si è ucciso sparandosi un colpo di fucile da caccia mentre era in mansarda. I familiari hanno sentito il colpo di fucile e un tonfo. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi: è arrivata l’automedica di Sant’Elpidio a Mare e l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Monte San Pietrangeli ma gli operatori sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. Delle indagini si sono occupati i carabinieri. Con il nucleo radiomobile di Monte San Pietrangeli c’era la compagnia di Montegiorgio. Da un po' di tempo era depresso.

