MACERATA È morto a Singapore Massimo Coppari, originario di Macerata ma residente all’estero da quando era giovane. Aveva 68 anni. Si è spento mercoledì scorso ma se n’è avuta notizia soltanto ieri. Coppari era nato a Macerata ed era cresciuto nel quartiere della Pace. Poi il lavoro di dirigente aziendale lo ha portato lontano dalle sue Marche: era poco più che ventenne quando ha iniziato la sua brillante carriera all’estero.

Dapprima in diversi paesi africani e in Turchia. Per più di quarant’anni, ha vissuto e lavorato in Nigeria come dirigente della Trevi Foundation. La sua lunga esperienza lo aveva portato a conquistare la stima dei collaboratori. Ogni tanto rientrava in Italia e tornava nella sua amata Macerata dove aveva comunque lasciato il cuore, oltre che gli affetti. E nella sua Macerata sarà celebrato il rito funebre dopo il rientro della salma previsto in Italia per oggi.

Il feretro arriverà a Bologna dove la Croce Verde di Macerata si occuperà di trasferirlo al centro funerario di Sforzacosta. La camera ardente sarà allestita nel centro funerario e aperta fino a giovedì. Il funerale, invece, è in programma per venerdì mattina, alle ore 11, nella chiesa della Pace, proprio nel quartiere dove il 68enne è cresciuto e dove amava tornare quando gli impegni di lavoro glielo permettevano. Prima e dopo il rito funebre è previsto un rinfresco al bar Pistello del quartiere. Massimo Coppari lascia la moglie, la mamma e il fratello. Tanti gli attestati di cordoglio pervenuti alla famiglia del dirigente d’azienda in questo momento di profondo dolore.

La città piange un uomo gentile e disponibile con tutti, che nella sua vita si è sempre fatto apprezzare per le sue qualità umane e professionali.