I sieri antiossidanti fanno veri miracoli: rallentano la comparsa delle rughe e proteggono dai danni ambientali

ANCONA- Cambia la stagione e anche la skincare va modificata. Le basi? Si comincia da esfolianti e antiossidanti. Ma siamo solo agli inizi. Con una premessa: la cura della pelle deve essere costante, in tutte le stagioni. Ma la primavera segna un passaggio decisivo ed ecco allora alcuni suggerimenti utili per evitare di trovarsi con una cute opaca, mal nutrita e magari brufolosa e rugosa perfino. La prima regola d'oro è sempre detergere bene la pelle: sia la mattina sia la sera, quando ci si toglie il make up. Usare prodotti di qualità è fondamentale: dal detergente per il viso a quello per gli occhi passando per il tonico. Se la detersione val bene la prima mano, poi bisogna nutrire e pulire la pelle. In questo periodo dell'anno effettuare un peeling delicato sarebbe il top. L'acido glicolico è un buon alleato per la beauty routine, naturalmente usato nelle giuste dosi e da professionisti.

Sieri e creme

Un capitolo a parte meritano i sieri antiossidanti, vera magia in questa fase dell'anno dal momento che contribuiscono a rallentare la comparsa di rughe e ci proteggono dai danni ambientali. È basilare usare sieri e creme che abbiano una discreta protezione contro i raggi UV ma oggi la maggior parte dei prodotti contiene già la protezione. Nella scelta della skincare, inoltre, è ottimo affidarsi a creme in grado anche di supportare la barriera cutanea e il microbioma cioè il mix di tutti i microorganismi tra cui batteri, virus, funghi e protozoi che sono presenti sulla pelle come nell'intestino, nel cavo orale e nei polmoni. Sieri antiossidanti e creme idranti vanno a braccetto: vanno applicate almeno due volte al dì e tra gli ingredienti dovrebbero avere acido ialuronico, ceramide, peptidi, specie quelli di ultima generazione e vari oli. Tra i componenti, per pelli sensibili, è importante anche la niacinamide.

Le vitamine

Sia il mattino sia la sera, dopo la detersione, è importante utilizzare le vitamine. La B12 è ottima per tutto l'anno, per esempio, anche la F andrebbe utilizzata per equilibrare il Ph ma, in questo periodo, la vitamina C è quasi indispensabile: aiuta infatti a neutralizzare gli effetti nocivi dei radicali liberi prodotti dagli ultravioletti che favoriscono l'invecchiamento della pelle. La C illumina la pelle, riduce le macchie del viso e dona un aspetto più fresco e giovanile. Da usare sempre non in modo eccessivo.

L'alimentazione

Neanche a dirlo: in tutto questo contesto, anche la dieta e una sana alimentazione svolgono un ruolo decisivo. Come fare attività fisica. A tavola, ci deve essere sempre essere la giusta dose di carboidrati, proteine, grassi e verdure, è importante anche usare integratori ad hoc e bere almeno due litri di acqua al giorno. L'attività fisica procede in contemporanea: fare movimento è basilare per restare giovani e avere un corpo tonico ed elastico.