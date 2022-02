Rughe da cuscino, ecco tutti gli accorgimenti per evitare i fastidiosi inestetismi

ANCONA - Tanto odiose quanto temibili. Sono le rughe da cuscino, vera piaga per tutti, donne e uomini, dai 30 in su. Già, perché le rughe che si formano, nel tempo, durante il sonno, sono difficili da far sparire e quindi urge lavorare molto sulla prevenzione. Ovvero, cercare di capire quale può essere la posizione giusta per riposare e anche il materiale più idoneo per limitare il formarsi di questi detestabili segni sul viso.

Nulla da eccepire: il sonno è necessario visto che un terzo della nostra vita lo passiamo a dormire. Dunque, è importante comprendere il modo in cui farlo bene e senza danno creare.



L’inestetismo

Il sonno è fondamentale perché ci consente di rigenerare corpo e cervello ma anche la nostra pelle. Capita spesso però che, quando ci alziamo la mattina, la nostra cute appare strapazzata e non particolarmente radiosa. Ovvero, ci alziamo con le cosiddette rughe da cuscino: si tratta di quelle righe sottili che appaiono sul viso al risveglio e che, con il tempo, molto spesso si trasformano in vere e proprie rughe se non si interviene subito. Sono rughe che si presentano asimmetriche e irregolari. La posizione che meglio favorisce il formarsi di queste rughe è dormire sul fianco. Molto meglio riposare in posizione supina.



La prevenzione

Anche il materiale gioca un ruolo importante nella formazione delle rughe. Non c’è dubbio: nel processo di costituzione di questi inestetismi valgono in primo luogo le posizioni malsane nel senso che le rughe sono legate alla compressione della cute sul cuscino ed ecco perché la medicina estetica, su questo fronte, ha molti limiti. Ma tutto si può prevenire. Così, anche se all’inizio può essere faticoso, la posizione migliore per evitare il tutto è dormire supini dal momento che, in questo modo, il viso non è in contatto con il cuscino. A proposito, poi, di materiale, si può usare un cuscino con federa di seta o in raso. Si tratta di materiali che permettono alla pelle di scivolare sulla loro superficie evitando la formazione di rughe e di righe. La seta, inoltre, viene spesso consigliata come cura per la pelle perché non assorbe il sebo prodotto durante le ore notturne.



Il cuscino

Ma c’è anche un cuscino ad hoc per dire no alle rughe sliping: si tratta di un cuscino che ha forme ergonomiche con la particolarità di mantenere la testa in una posizione che limiti l’attrito della pelle sul cuscino. Inoltre le federe sono arricchite con sostanze dalle proprietà lenitive e antiossidanti, così da nutrire la pelle e rigenerarla mentre dormiamo. Un altro dettaglio significativo riguarda la necessità di fare un’ottima skincare routine serale visto che è proprio durante il sonno che la nostra pelle si rigenera. Quindi, sarebbe il top applicare, prima di coricarsi, creme a base di collagene, retinolo o anche acido ialuronico. Per completare il tutto, anche un buon contorno occhi e una mascherina serale per agire tutta la notte. E allora potremmo davvero dire addio o quasi alle rughe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA