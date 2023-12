Fare fitness e divertirsi? Ecco, pronto e servito: i balli di gruppo. Fai attività fisica, dimagrisci perfino, e ti diverti. Il top, soprattutto durante il periodo delle feste. Dalla Macarena ai Watussi passando per El Tipitipitero, l’elenco dei balli di gruppo o social dance come si definiscono è copioso.

I gruppi

Nati in tempi recenti, intorno agli anni Sessanta, si dividono in due gruppi: quelli che s’ispirano alle musiche dei balli di coppia come Samba, Cha Cha Cha, Mambo e Merengue e quelli creati con musiche ad hoc come Hully Gully, Twist, Macarena, Vuelta e voa dicendo. Va detto che dal 1995, i balli di gruppo sono stati riconosciuti dalla Federazione italiana danza sportiva come categoria amatoriale. Tra i più famosi, ci sono la Samba, la Macarena, il Bomba, Un dos tres, Maracaibo, El tiburon, El meneito, Tequila. E ancora:Tango, Bachata, Mambo, Pizzica, Mambo Lola, Gitana, Tarantella, Polka, Merengue, Salsa, Rumb, la Country dance o l’Hip Hop. Ma sono solo alcuni, appunto. Insomma, una forma di ginnastica aerobica così da creare un fitness dinamico ed efficace.

I benefici

I benefici dei balli di gruppo viaggiano su più fronti. Si parte dal fitness: ci si muove, gambe e glutei in particolare, ci si tonifica ma si dimagrisce anche e non a caso qualcuno ha studiato questa formula per far perdere peso mentre si danza. Combinando ritmi veloci e lenti, la tonificazione è assicurata e si riesce anche a definire il corpo usando un approccio aerobico/fitness per ottenere un equilibrio di benefici cardiaci e di tono muscolare in generale. C’è, per esempio, la zumba che è diventato un programma fitness ad alta intensità sempre più diffuso negli ultimi anni, pensato per consumare calorie e tonificare : un’ora di zumba consente di consumare circa 800 calorie. Sia chiaro: non si hanno i risultati che si potrebbero avere con un allenamento super in palestra a suon di bodybuilding o crossfit ma i vantaggi ci sono. Dipende, sempre, naturalmente, dagli obiettivi che si intende raggiungere.

Tra l’altro, l’attrezzatura necessaria è ridotta al minimo nel senso che bastano un abbigliamento comodo per la danza, anche una tuta, e scarpe da ginnastica. Non dimentichiamo poi che il ballo stimola lo spirito di squadra perché in un gruppo di danza fai parte di una squadra e poi si favorisce una maggiore socialità e quindi si è più rilassati. Il divertimento, infatti, è garantito dal momento che ballare è gioia.

Gli stili

A seconda dei gusti, si può ballare con movimenti sincronizzati con gli altri o stare da solo, ci sono stili di danza moderna come l’Hip Hop o la Street dance, altri invece sono più classici, come i balli folkloristici, che si basano sulle tradizioni e, quindi, rappresentano anche un bene culturale. Più versatile, l’Hip Hop racchiude in sè una vera e propria cultura le cui radici affondano nella musica funk e afroamericana: la caratteristica di 1uesta danza è il freestyle, e spesso ci sono mosse e movimenti molto elastici, acrobatici e sorprendenti. Per praticare questo ballo, è necessario essere sciolti e allenarsi in un certo modo, con molta aerobica e flessibilità a mille. Un’altra danza super movimentata è il Country dance e la Square dance.