Balli probiti lungo la costa: foto e video postate sui social, scattano le indagini

FERMO - Rispetto delle normative per il contenimento dell’epidemia da Covid: non solo controlli delle forze dell’ordine sul territorio ma anche un lavoro di approfondimento con foto e video che vengono postate sulle piattaforme social. Quello che è certo che il pugno di ferro contro i comportamenti irresponsabili non si ferma e, anzi, nella settimana di Ferragosto, sarà ancora più forte ed inciviso.

Il bilancio

Solo nel fine settimana sono state più di 700 le persone controllate da parte delle forze dell’ordine: le pattuglie della Polizia di Stato, Questura e Polizia Stradale, gli equipaggi dei militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e gli operatori delle Polizie locali dei comuni del litorale hanno vigilato sul rispetto delle regole e per la prevenzione dei reati. Nel corso di questa attività sono state 21 le sanzioni elevate per violazioni al codice della strada; 120 complessivamente i veicoli.

Particolare attenzione per la verifica del rispetto del Green pass con un occhio di riguardo quindi alle attività commerciali della costa come bar, chalet ed esercizi di ristorazione. Il personale della Polizia Amministrativa della Questura ha effettuato specifici accertamenti per vigilare sul rispetto delle disposizioni normative concernenti il divieto di organizzare feste da ballo e quelle relative alla corretta organizzazione delle attività per evitare gli assembramenti dei clienti. E dopo la sanzione e la diffida irrogata pochi giorni fa dal Questore di Fermo nei confronti del titolare di uno chalet che aveva contravvenuto alle norme che vietano i balli e gli assembramenti, altre immagini postate sui social sono al vaglio del personale della Polizia Amministrativa per individuare altri locali del litorale fermano nei quali si sono svolti i balli proibiti.

Da segnalare che non si ferma l’ondata di furti: due in spiaggia dove sono stati rubati i borselli, contenenti pochi soli, lasciati incustoditisotto l’ombrellone, e uno ai danni di un automobilista che, al ritorno sempre dalla spiaggia, l’ha trovata con il vetro rotto. In questo caso rubata una borsa contenente poche banconote, documenti e tessere bancomat.

