Balli di gruppo che passione: tutto esaurito il Festival sarà nazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Balli di gruppo che passione. Domenica 1 Settembre, in piazzale della Libertà a Pesaro, si è svolto il 1° Festival dei Balli di Gruppo con la partecipazione di 19 scuole di ballo del centro Italia e del noto Coreografo Luis.E’ stato un grande successo con la presenza di oltre 2000 persone ed è stata una grande festa con stupore ed emozioni di turisti e cittadini. L’evento è stato organizzato da Dance Mania in collaborazione con il Comune di Pesaro e di Apa Hotels.Il Presidente APA ha già annunciato che nel 2020 l’evento diventerà Nazionale per la durata di tre giorni in modo tale che, oltre ad un essere un momento di grande spettacolo, diventi anche un importante evento turistico di fine stagione