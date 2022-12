Arisa, show tra la gente a Napoli: canta e balla per strada paparazzata dai fan (e balla sui tavoli)

Paparazzata mentre si diverte. Arisa canta, balla e concede selfie nel pieno di una serata in piazza Bellini a Napoli. Cappellino nero con visiera, pantaloni chiari e cappotto lungo: la maestra di Amici veste casual e non perde occasione per divertirsi in mezzo alla gente. «Divertentissimo» scrive una fan mentre riprende Arisa che canta insieme ad un gruppo di Amici. E ancora, in un locale Arisa viene filmata mentre è in piedi, tra i tavoli e canta "Ohi vita ohi vita mia". Il tutto è pubblicato sul profilo Instagram della cantante lucana che riprende le stories delle fan che l'hanno "beccata". «La amo» scrive una follower taggandola in un video dove Arisa balla per strada e sorride con un signore aitante, improvvisando un balletto.

Ma anche Arisa decide di fotografarsi con i suoi fan e amici ed è proprio dal suo cellulare che scatto delle foto e le pubblica sul suo account. Questa sera, Arisa sarà ospite del programma "Bar Stella" di Stefano De Martino su Rai2 e anche qui sarà pronta a scatenarsi in canti e balli, tutti da ridere.

L'ironia

Arisa condivide spesso con i propri follower molti contenuti divertenti. Spesso i post e le storie che pubblica riguardano il suo lavoro, la sua musica, altre volte però chiede agli utenti di farle delle domande e il risultato è esilarante. Recentemente, Arisa ha avanzato la richiesta ai suoi follower di farle domande su qualcosa in particolare. Alcune domande che le vengono rivolte sono serie, altre decisamente meno, come ad esempio quella di un utente che le ha chiesto se poteva mostrare il seno. La cantante alllora ha risposto postando una foto del suo portapenne proprio a forma di busto femminile.