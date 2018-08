Vacchi cambia fidanzata ma non format. E torna a ballare (in tacchi a spillo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensavamo di averla scampata quest'estate. E invece no. Gianluca Vacchi, ormai reinventatosi come deejay, cambia fidanzata ma non format. E torna a ballare su Instagram.Stavolta però l'esibizione è un po' più audace: Vacchi si esibisce in tacchi a spillo e costume intero, rubati probabilmente dall'armadio della sua fidanzata, la modella Sharon Fonseca: «Questa è la vera "sfida Kiki" - scrive- ti sfido a farlo e ridi di te stesso ... la vita è uno scherzo ... sorridi».Nel video compare anche la giovanissima modella che però quanto a esibizioni non ha niente a che vedere con l'ex Giorgia Gabriele, diventata famosa per i suoi stacchetti estivi. Forse Vacchi cerca di recuperare un po' di followers.