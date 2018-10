Winter Jamboree a Senigallia â€‹Nove appuntamenti tra workshop e serate di balli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Abbottonate il soprabito e date il benvenuto con stile all’autunno. Tra workshop esclusivi, feste imperdibili e ospiti internazionali prende il via la XIII edizione del Winter Jamboree, programmazione invernale del Summer Jamboree Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50. Nove appuntamenti evento alla Rotonda a mare di Senigallia tra cui il tradizionale New Year’s Eve Party (il 31 dicembre), organizzati dal Summer Jamboree e promossi dal Comune, accompagneranno i cultori del genere fino a primavera.Si inizia oggi con un pomeridiano “open house free dance workshops” e il Record Hop serale di Vintage Rob (Uk). Dalle ore 14,30 ci sarà uno speciale evento di benvenuto per l’apertura del Winter Jamboree che offrirà la possibilità a tutti coloro che acquisteranno il biglietto di ingresso per la prima serata di avere l’accesso gratuito ai 4 workshop pomeridiani in programma. Un’occasione unica per incontrare al completo la nuova crew di insegnanti di ballo del Summer Jamboree. I workshop saranno tutti di livello base e si potrà partecipare ad uno o più consecutivi secondo questo programma: Jive (inizio ore 14,30) con Diana Romano e Marco Ginevri, LindyHop (inizio ore 15,15) e Balboa (inizio ore 16,00) con Lucy Helena Toseland e Roberto Bonato, BoogieWoogie (inizio ore 16,45) con Sauro Dall’olio e Lucy. Il primo evento serale di balli swing del Winter Jamboree #13 si aprirà con il Record Hop del DJ Vintage Rob, al secolo Robert Hornsby. Con Vintage Rob ci saranno a fare gli onori di casa anche i DJ Sauro, Madame Dynamite, e come sempre Graffiti Ol’Woogies ovvero Angelo Di Liberto direttore artistico del Summer Jamboree.La programmazione del “Winter” proseguirà poi sabato 10 novembre con il workshop della ballerina e DJ svedese Madelin Ahnlund). Le serate sono a pagamento (euro 14 tranne quella di apertura che è di 12) così come i workshop e i posti alla Rotonda sono limitati a 420 persone (biglietti alla Rotonda dalle 21,30 o in prevendita su ciaotickets). Info: 3484240305.