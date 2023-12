Ricette, news e piccoli segreti: la “cucina” di MoltoFood ​per chi ama stare ai fornelli (e non solo)

Ricette, news e piccoli segreti per chi ama stare ai fornelli: MoltoFood è “la cucina” del Gruppo Caltagirone (Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Nuovo Quotidiano di Puglia, Corriere Adriatico, Leggo). Online a partire da marzo 2022, MoltoFood è una risorsa preziosa per gli amanti della cucina che cercano ispirazione e idee creative per piatti deliziosi e salutari, ma anche un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono tenersi aggiornati sul mondo del food.

Le news

Su www.moltofood.it ogni giorno sono disponibili nuove news in linea con i trend del momento (alimentazione, tips, curiosità, approfondimenti sulla cucina), insieme a tante ricette facili e veloci, ma soprattutto alla portata di tutti. Ogni ricetta accompagna infatti il lettore step by step attraverso la preparazione di piatti deliziosi grazie al supporto della video ricetta, delle foto dei singoli passaggi, dei trucchi e dei segreti per la migliore resa del piatto. Antipasti, primi, secondi, contorni, salse, bevande, dolci: al centro delle proposte ci sono sempre la stagionalità e la semplicità delle preparazioni, con un'attenzione particolare alla qualità degli ingredienti.

Il team

Giornalisti, redattori, ma anche influencer: il team di MoltoFood si completa infatti di diversi food blogger che condividono la loro passione per la cucina con la community, offrendo un approccio divertente e amorevole alla preparazione dei piatti. Ognuno di loro porta un tocco personale e un'esperienza unica, dal cibo sano alle preparazioni golose, dalla cucina tradizionale alle idee più innovative. Come la ricetta del plumcake allo yogurt, vista da oltre 15 milioni di utenti, che ha visto una ricetta classica trasformarsi in qualcosa di nuovo e goloso grazie alla semplice aggiunta di due tavolette di cioccolato prima della cottura.

Un network gustoso

MoltoFood aggrega insomma un network di food influencer e giornalisti che producono news, ricette e videoricette esclusive, distribuite sui principali network e broadcaster. La sua forza è quella di parlare proprio a tutti: con TikTok alla GenZ, con Instagram e YouTube ai Millennials, con sito e Facebook alla GenX.

Tutto questo a dimostrazione del fatto che la cucina è davvero per tutti.

Nell’arco di solo un anno e mezzo, MoltoFood è cresciuto giorno dopo giorno e ad oggi vanta una grande e splendida community di oltre 500.000 follower: 265.000 follower su TikTok, 81.000 follower su Instagram, 145.000 follower su Facebook e 22.000 iscritti su YouTube.

Perché splendida? Lo dicono i numeri: ogni mese una media di 20 milioni di visualizzazioni su tutte le piattaforme! E inoltre, gli utenti che seguono MoltoFood sono i più interattivi! Sempre partecipi, presenti e coinvolti nel commentare, mettere mi piace, salvare e condividere le ricette (Fonte: Fanpage Karma 2023 – Dati engagement dal confronto tra MoltoFood e i maggiori competitor di settore, piattaforme TikTok e Instagram).

Le idee

L’obiettivo di MoltoFood è quello di essere un punto di riferimento nel panorama culinario. Questo grazie a ricette che tutti possono replicare a casa, a idee creative per stupire i propri ospiti, ma anche a ricette un po’ più golose per farsi quella coccola in più. Il tutto – per citare proprio i classici procedimenti culinari – con uno sguardo sempre rivolto ai nuovi trend e alle influenze internazionali.

Alcuni esempi? Ricette colorate con cui convincere i più piccoli a mangiare le verdure, come il rotolo di zucca. Oppure quelle ricette eleganti, ma comunque semplicissime, con cui stupire tutti durante un aperitivo home made, come i cestidini di piadina, la torta di patate o la tarte tatin di cipolle. Per non parlare dei dolci, da quelli così semplici da essere pronti con soli 3 ingredienti, come lo spumone al caffè, a quelli più golosi ma sempre graditi, come il tiramisù al limone. Su MoltoFood c’è davvero spazio per ogni palato. E a questo proposito… già deciso cosa cucinare per cena?