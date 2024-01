Carta di Inclusione, cosa si può comprare e cosa no: sigarette, alcool e gioielli (e le differenze con la social card)

Sono partiti ieri i primi pagamenti dell'Assegno di Inclusione che riguarderanno 287mila famiglie. Sono molte meno delle oltre 760mila famiglie che il governo prevedeva di coprire con il sostegno che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza e che garantirà in media 650 euro a nucleo. La ministra del lavoro, Marina Calderone, aveva parlato di 450mila famiglie che da ieri avrebbero ricevuto il contributo, ma è stata smentita dall'Inps, che ha certificato la partenza al rilento. Sono infatti arrivate 446,256 domande. Ma contro il muro dei controlli, si sono abbattute circa il 26% delle richieste, ovvero una su quattro. Poi c’è un altro 7% che necessita di maggiori verifiche. La maggior parte delle istanze, fa sapere l’Inps, non soddisferebbe i requisiti patrimoniali richiesti. Ma quali beni si possono comprare con la nuova Carta di Inclusione? Vediamolo nel dettaglio.

Quanto vale l'Assegno di Inclusione

L'importo dell'Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato "Carta di inclusione" o "Carta Adi" con cui è possibile effettuare acquisti di beni e servizi nei pos degli esercizi commerciali in Italia convenzionati con il circuito Mastercard che rientrano nelle categorie di spesa previste dalla normativa di riferimento.