Sigarette, nuovi aumenti dal 5 aprile: i prezzi aggiornati pacchetto per pacchetto. La lista completa

Aumenti del prezzo delle sigarette a partire da venerdì 5 aprile. La conferma arriva dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che con una nota ha comunicato il nuovo costo di alcune marche. Gli ultimi rialzi erano stati a fine marzo e avevano riguardato sigarette, sigari e tabacco trinciato. Da oggi salgono i prezzi per altri 46 marchi di sigarette. Come spiega l'Agenzia delle Entrate, è stata l'istanza di un singolo produttore e importatore a spingere l'Adm ad aumentare i costi, per non creare disparità.

Aumenti per la terza volta

Il primo rialzo era stato di circa 10-12 centesimi in media a pacchetto. Poi, a marzo, di fronte alle richieste di vari fabbricanti e importatori che si trovavano a pagare accise più alte, l'Adm aveva fissato nuovi prezzi per molti prodotti, con un aumento che in media aveva raggiunto i venti centesimi. Si tratta quindi del terzo aumento da inizio anno.

I nuovi costi

Tra le 46 marche che vedono salire i prezzi da oggi, alcune avevano già visto salire i prezzi da gennaio in poi. Altre, invece, avevano ancora i prezzi dell'anno scorso. Gli aumenti dipendono dalle istanze di venditori, produttori e importatori. A stabilire il rialzo dei prezzi era stata la Legge di Bilancio 2024 del governo Meloni.

Quali pacchetti sono aumentati

MS CLASSIC cartoccio da 20 pezzi 5,40 euro

MS BIONDE 100'S astuccio da 20 pezzi 5,70 euro

LIDO BLU astuccio da 20 pezzi 6,00 euro

MS BIONDE cartoccio da 20 pezzi 5,40 euro

MS BIONDE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

ROTHMANS SPECIAL BLUE KS astuccio da 20 pezzi 6,40 euro

DUNHILL CLUB astuccio da 20 pezzi 5,30 euro

DUNHILL GOLD astuccio da 20 pezzi 6,40 euro

VOGUE LILAS astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

LUCKY STRIKE ORIGINAL astuccio da 20 pezzi 5,30 euro

KENT SURROUND astuccio da 20 pezzi 6,50 euro

LUCKY STRIKE ORIGINAL cartoccio da 20 pezzi 5,20 euro

VOGUE CLASSIQUE LONG BLEUE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

DUNHILL INTERNATIONAL astuccio da 20 pezzi 7,00 euro

VOGUE BLEUE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

ESPORTAZIONE cartoccio da 20 pezzi 6,00 euro

MS NAZIONALI cartoccio da 20 pezzi 5,40 euro

DUNHILL CLUB BIANCA astuccio da 20 pezzi 5,30 euro

DUNHILL RED astuccio da 20 pezzi 6,40 euro

DUNHILL BLUE astuccio da 20 pezzi 6,40 euro

MS CHIARE 100'S astuccio da 20 pezzi 5,70 euro

MS CHIARE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

MS ROSSE cartoccio da 20 pezzi 5,40 euro

MS BIANCHE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

LUCKY STRIKE AMBER astuccio da 20 pezzi 5,30 euro

VOGUE CLASSIQUE LONG LILAS astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

KENT BLUE astuccio da 20 pezzi 6,50 euro

MS ROSSE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

ROTHMANS OF LONDON BLUE 20 astuccio da 20 pezzi 5,00 euro

ROTHMANS OF LONDON SILVER 20 astuccio da 20 pezzi 5,00 euro

ROTHMANS ESSENCE RED 100'S astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

ROTHMANS OF LONDON BLUE 100 astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

ROTHMANS OF LONDON SILVER 100 astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

ROTHMANS ESSENCE RED cartoccio da 20 pezzi 5,00 euro

ROTHMANS ESSENCE BLUE KING SIZE cartoccio da 20 pezzi 5,00 euro

ROTHMANS OF LONDON S-SERIES BLUE astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

ROTHMANS OF LONDON S-SERIES SILVER astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

ROTHMANS OF LONDON WHITE 20'S astuccio da 20 pezzi 5,00 euro

ROTHMANS ESSENCE SILVER KING SIZE cartoccio da 20 pezzi 5,00 euro

LUCKY STRIKE SILVER BAY astuccio da 20 pezzi 5,30 euro

ROTHMANS OF LONDON WHITE 100 astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

LUCKY STRIKE DEMI astuccio da 20 pezzi 5,30 euro

LUCKY STRIKE ECLIPSE astuccio da 20 pezzi 5,30 euro

ROTHMANS OF LONDON S-SERIES WHITE astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

LUCKY STRIKE ORIGINAL 100'S astuccio da 20 pezzi 5,30 euro

ROTHMANS ESSENCE BLUE 100'S astuccio da 20 pezzi 5,20 euro