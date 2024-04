Sigarette, nuovi aumenti da oggi 5 aprile (ma non riguardano tutte le marche): i prezzi aggiornati

Prezzi delle sigarette in aumento da oggi, 5 aprile 2024. Si tratta del terzo rincaro dall'inizio dell'anno, preannunciato dalla Legge di Bilancio, ma non riguarda tutti i marchi. La tabella con i prezzi aggiornati è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, che ha fornito l'elenco. I rincari riguardano quelle marche che non avevano ancora subito maggiorazioni di prezzo quest'anno.