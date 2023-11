Scarafaggio al ristorante: «Nel video del mio compleanno ecco come il cameriere ha provato a nasconderlo»

Una ragazza è uscita per festeggiare il suo compleanno e ha deciso di cominciare con un buon sushi al ristorante. Mentre si apprestava a riprendere le deliziose portate che ha gustato, una dopo l'altra, per poterle poi condividere sui social, ha filmato qualcosa che proprio non avrebbe dovuto (e voluto) vedere.

Il cameriere ha tentato di essere più veloce di lei, ma non lo è stato abbastanza: lo scarafaggio è scomparso dopo un attimo, e il ristorante ha tentato di recuperare un cliente con un'offerta.

La comparsa dello scarafaggio e l'offerta dei ristoratori

Mandy ha scelto il ristorante Nobu, ad Atlanta, che ha aperto meno di un anno fa.

Nel video, che ha raggiunto e superato il mezzo milione di visualizzazioni, si possono vedere diverse clip che si susseguono e una didascalia che recita: «Non riesco a credere che da Nobu per il mio compleanno ci fossero degli scarafaggi».

A causa di ciò, ci si aspetta di vedere l'insetto sbucare da uno qualsiasi dei piatti che Mandy ci mostra, l'ultimo dei quali è una tortina con la scritta "tanti auguri" sul piatto. Invece, il cibo sembra essere salvo e solo verso la fine è possibile vedere una colonna in legno e lo scarafaggio incriminato che scende velocemente prima di essere coperto dalla mano del cameriere che tiene un fazzoletto.

A tal proposito, Mandy commenta: «Ha provato a farlo sparire prima che tirassi il telefono, ma... avrebbe dovuto essere più veloce». A causa dell'incidente, alla ragazza sono stati offerti 2 drink e il dessert dal ristorante, affermando che ha accettato così poco per non litigare il giorno del suo compleanno.

Naturalmente, la maggior parte degli utenti si è detta assolutamente disgustata dall'accaduto e qualcuno ha raccontato di aver avuto esperienze simili nella stessa catena: «È accaduto anche a me, hanno offerto la cena a me e ai miei amici».

Il problema degli scarafaggi nei ristoranti, comunque, è estremamente comune.