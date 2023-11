Clienti cacciati dal ristorante perché tre persone sono in ritardo: «Ci hanno buttato fuori 20 minuti dopo»

Una storia che ha scatenato le polemiche e incitato punti di vista opposti, partita da una situazione più che banale e sicuramente frequente. Un gruppo di amici aveva effettuato una prenotazione per un tavolo da 6 persone in un ristorante di Valencia. Tre di loro si presentano puntuali alle 21 - l'orario della prenotazione - si siedono e ordinano da bere. Il resto dei commensali tardano ad arrivare. Venti minuti dopo, di loro ancora non c'è traccia. A quel punto il direttore ha deciso di cacciarli: «È stato assurdo, promettiamo di non ritornare», scrive nella sua recensione l'influencer valenciano Jesús Soriano, meglio conosciuto dal suo utente ' Soy Camarero ' , che ha raccontato la vicenda sui social.

Il dibattito: quanto è giusto far aspettare?

Alle lamentele dell'influencer fa da contraltare il titolare del ristorante, il quale ha esposto le ragioni del proprio gesto portando un punto di vista molto diverso sui tempi di attesa in riferimento alla prenotazione dei tavoli.

«Abbiamo tre tavoli all'interno e avere un tavolo bloccato di sabato è inaccettabile considerando che a fine mese devi pagare tutte le spese della struttura», spiega. Il ristoratore ha poi risposto al cliente promettendogli di non servirlo nel caso in cui «si presentasse di nuovo al ristorante».

La vicenda ha scatenato le reazioni di tantissime peprsone, che hanno dato letteralmente vita ad un dibattito riassumibile nella domanda: «Quanta attesa dovrebbe concedere un ristorante rispetto all'orario di prenotazione convenuto?».

In proposito, alcuni utenti hanno condannato i clienti che «prenotano a una certa ora e si presentano con mezz'ora di ritardo». Altri controbattono: «È capitato a tutti di arrivare ​​tardi a una cena, può succedere per il parcheggio, per il traffico o per mille altri motivi».

La maggioranza, comunque, sembra ritenere che esista un "tempo di cortesia" per ordinare, e non dovrebbe mai superare i 15 minuti. «La mancanza di puntualità o l'egocentrismo non vanno difesi in nessun caso», ha concluso un utente.