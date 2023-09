Ancona, pusher 49enne arrestato con cocaina, hashish e Mdma. Nei fogli della “contabilità” sigle dei clienti e cifre

ANCONA - Spacciatore 49enne arrestato dalla polizia di Ancona: aveva cocaina, hashish, Mdma ma anche diversi biglietti con la "contabilità" con sigle, presumibilmente riferite ai clienti, e cifre.

Nel tardo pomeriggio di ieri i poliziotti della Questura di Ancona hanno arrestato un cittadino italiano di 49 anni, trovato in possesso di 35 grammi di cocaina suddivisa in 4 dosi, 40 grammi di hashish suddivisa in 2 dosi, 2 grammi di Mdma (metanfetamina) e materiale per il confezionamento. I poliziotti lo stavano tenendo d'occhio da un po' e l'operazione è scattata quando lo hanno visto gettare a terra un involucro, contenente cocaina. Nella successiva perquisizione domiciliare,sono stati sequestrati gli altri stupefacenti, oltre a fogli manoscritti con cifre e lettere iniziali di nomi, riconducibili ad una pregressa contabilità dell’attività di spaccio. È stato arrestato e posto ai domiciliari.