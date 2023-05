Passetto, è corsa contro il tempo: ruspe in spiaggia ad Ancona per farsi trovare pronti. I clienti scalpitano

ANCONA- Corsa contro il tempo al Passetto, nel cuore di Ancona, per adeguare la spiaggia visto il caldo appena scoppiato. L'impressione è che l'estate sia definitivamente entrata, seppur in ritardo, e per questo la volontà dei gestori sarebbe di non perdere altro tempo onde evitare scene come quelle dello scorso weekend con i bagnanti a prendere il sole tra le ruspe.

I clienti scalpitano

Ruspe al lavoro e preparativi a pieno regime con l'obiettivo di concludere il tutto entro venerdì 2 giugno. I clienti scalpitano e l'imminente ponte potrebbe rappresentare in tutto e per tutto l'avvento della nuova stagione.