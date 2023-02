San Benedetto, di nuovo nei guai per spaccio: 55enne arrestato con la cocaina e la lista dei clienti

SAN BENEDETTO - Vecchia conoscenza delle forze dell'ordine torna nei guai e sempre per lo stesso motivo: i poliziotti di San Benedetto hanno arrestato un 55enne per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Il controllo è partito quando gli agenti lo hanno visto alla guida di un'auto sulla Statale 16 Adriatica: nel mezzo gli hanno trovato 6 dosi di cocaina pronte per essere vendute. A questo punto si è deciso di estendere l'ispezione alla casa dell'uomo, residente a Mosciano Sant’Angelo ma di fatto domiciliato a San Benedetto. Nell'appartamento affittato 5 mesi fa a Porto d'Ascoli, i poliziotti hanno trovato altri 40 grammi di cocaina, alcuni già confezionati in dosi. La droga era nascosta in alcune confezioni di riso, ma sono stati trovati anche un bilancino di precsione e, su alcuni foglietti, la "contabilità" con nomi e cifre da riscuotere. È stato arrestato e posto ai domiciliari.