ANCONA - L’hanno trovato con la bocca sanguinante, fuori dal locale, scortato da due bodyguard. Il presunto aggressore era già stato allontanato in precedenza perché era piuttosto su di giri (eufemismo). Era appoggiato alla propria auto, con le braccia e i jeans imbrattati di sangue. Cosa sia avvenuto esattamente è ancora in fase di accertamento da parte della polizia.

La ricostruzione



Si sa solo che qualcuno, fomentato dall’alcol, da una banale discussione ha deciso di passare alle vie di fatto. «Una pecora nera non rovinerà l’immagine del nostro locale, che portiamo avanti con tanti sacrifici» tuona Alessandro Coen, socio del Nyx, che sottolinea come all’interno della discoteca tutto sia filato liscio «grazie al nostro personale di sicurezza, che rafforzeremo ulteriormente. Chi cerca un ring è pregato di non venire da noi». La scazzottata, infatti, sarebbe avvenuta venerdì notte nel piazzale esterno, dove attorno alle 4 un 24enne anconetano avrebbe aggredito un ragazzo di un anno più grande: l’avrebbe colpito con un destro in faccia, così violento da mandarlo al tappeto. Il ferito è stato soccorso dagli uomini della security della discoteca, divenuta un faro per la movida dorica.

Viste le temperature gelide, il giovane è stato portato all’interno del locale in attesa dell’arrivo dei soccorritori. Ad occuparsi del 25enne anconetano ha pensato il 118, intervenuto con l’automedica e un equipaggio della Croce Rossa. Aveva la bocca sanguinante e una ferita alla nuca, conseguenza della caduta: è stato portato al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità per ricevere tutte le cure necessarie. Fuori dal Nyx è sopraggiunta anche una pattuglia delle Volanti per raccogliere informazioni. Il 25enne, sotto choc e frastornato, ha raccontato ai soccorritori di essere stato picchiato da uno sconosciuto, ma ai poliziotti non ha saputo fornire ulteriori particolari. Neppure gli amici sono stati in grado di dare spiegazioni, sostenendo di averlo trovato a terra, fuori dal locale, e di non aver visto nulla. A poca distanza, nel parcheggio, c’era un 24enne appoggiato a un’auto, con braccia e pantaloni sporchi di sangue.



Il cartellino giallo



I bodyguard del Nyx l’avevano accompagnato fuori dalla discoteca poco prima perché era brillo e infastidiva gli altri clienti. I poliziotti lo conoscevano già, visti i precedenti per spaccio e lesioni: in più, era già stato raggiunto da un avviso orale del questore, un cartellino giallo per il suo comportamento borderline. Gli investigatori sospettano che sia stato lui a sferrare il pugno, anche se il 24enne ha spiegato di essersi ferito a seguito di una caduta. Dapprima ha rifiutato l’aiuto del personale medico, ma poi ha deciso di andare autonomamente al pronto soccorso. Le indagini sono in corso: al momento non sono partite denunce.