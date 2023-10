Verissimo, Anna Pettinelli si è fidanzata: «Se non va bene con questo mi faccio monaca. Fa il cuoco e si chiama Giuseppe»

Anna Pettinelli ospite da Silvia Toffanin parla della sua vita professionale e del suo nuovo amore. La speaker è tornata quest'anno a essere docente della cattedra di Amici. «Dopo tanti anni di carriera è bello poter insegnare ai giovani». Il rapporto della Pettinelli con gli altri docenti è pazzesco, con tutti tranne che con Rudy Zerbi. L'unica parola carina che i due si scambiano, a detta di Rudy, è «ciao. Al massimo prendiamo un caffè insieme»

Verissimo, le dichiarazioni di Anna pettinelli su Rudy Zerbi

A raccontare del loro rapporto ora tocca ad Anna a Verissimo: «Io e Rudy ci conosciamo da tantissimo tempo e per diverso tempo siamo stati amici abbiamo fatto anche delle vacanze insieme.

Mai da soli ma con i rispettivi compagni. Poi ci siamo persi e ritrovati ad Amici. Io e lui non abbiamo mai preso un caffè insieme altrimenti glielo avrei avvelenato. Lui è cambiato e ha omesso tutto questo».

Gli haters

Anna Pettinelli parla anche degli hater: «Alle cattiverie che ti scrive la gente non ci si abitua mai. Quando uno ti augura la morte è un'altra cosa. “Spero ti prenda un colpo secco”, ecco cosa gli avevano scritto. C'è un aggiornamento, questo ragazzo mi ha scritto e mi ha chiesto scusa»

Il rapporto con la figlia

Parla del rapporto con la figlia («è il centro della mia vita») e poi della vita privata. «Ho amato tantissimo ma non sono stata altrettanto amata», raccontava un po' di tempo fa. «Carolina (la figlia ndr) e io siamo state 30 anni da sole è un legame fortissimo, ora se ne va di casa e io non sto bene. In 30 anni gli uomini sono venuti e se ne sono andati». Una mamma chioccia che non ha mai messo le sue storie sentimentali prima della figlia. «Mi piacerebbe diventare nonna ma Carolina è single e non ci pensa proprio»

Il nuovo amore

Ora Anna però ha un nuovo amore. Dopo la fine della storia con Stefano Macchi (da poco padre di una bimba nata con la nuova compagna Elisa D'Ospina), la speaker radiofonica è stata avvistata insieme a Andrea Di Carlo, manager del mondo dello spettacolo ed ex fidanzato di Arisa e si è vociferato, ma ora è lei a parlare del suo nuovo fidanzato. «A Carolina lui piace molto dice che è un bell'uomo che ha l'età giusta perché finora ho sempre avuto uomini più giovani. E io spero sia quello giusto perché Silvia te lo dico se non va bene con questo mi faccio monaca. Stiamo insieme da maggio e c'è. Cucina molto bene perché fa il cuoco: prima faceva altro ma ora ha seguito la sua passione. Si chiama Giuseppe, ma di piú non saprete. Sono scaramantica». Un amore arrivato da adulta: «Mi sono innamorata lentamente combattendo doffidenze e dubbi. Non è abituato ad avere una donna di spettacolo quindi tante gelosie»