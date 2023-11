Anna Pettinelli fidanzata con un cuoco: nuovo amore dopo Andrea Macchi. La pasta e patate galeotta, ecco chi è lui

Anna Pettinelli e il suo nuovo amore. L'ormai voce storica di RDS, nelle ultime ore, ha ufficializzato il suo fidanzamento. Durante il finale del programma de La Vita in diretta, la coach di Amici ha espresso la sua opinione in merito al docufilm di Ilary Blasi uscito su Netflix. Tra i diversi argomenti trattati, vista anche la presenza di Francesco Paolantoni, c'è stata anche la ricetta del piatto pasta e patate. E proprio in questa circostanza, Anna Pettinelli, ha fatto una rivelazione che riguarda la sua vita privata.

Anna Pettinelli e il suo nuovo fidanzato

Il merito è tutto del conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano, che è riuscito a trovare il modo di far dire ad Anna Pettinelli che è fidanzata con un cuoco.

Tutto è nato parlando della ricetta della pasta e patate: «Si fa o no con la provola?». La pasta e patate di Francesco Paolantoni portata in giro per le strade di Napoli è sicuramente senza provola. Ed è proprio in quel momento, che Anna Pettinelli ha sottolineato: «Il mio fidanzato, che è cuoco, la fa con la provola».

Non si hanno informazioni su chi sia il cuoco che ha conquistato il cuore di Anna Pettinelli ma è evidente ormai, che la conduttrice radiofonica, abbia voltato pagina dopo l'ultima delusione d'amore con Andrea Macchi.