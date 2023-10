Amici, scatta il bacio tra due concorrenti: ecco cosa è successo

Nel daily di Amici di mercoledì 11 ottobre è nata un'amicizia speciale tra i due aspiranti cantanti Holy Francisco e Sarah. Il giovane cantante nelle scorse puntate era stato protagonista di diverse polemiche con il prof della scuola Rudy Zerbi, che si era confrontato con il ragazzo dopo una battuta inadeguata di lui. Sarah invece, ha da poco vinto la sfida per restare nella scuola voluta dalla prof Pettinelli.

L'avvicinamento...

In casetta tra i due ragazzi nasce uno scambio di battute «Sarah secondo te sono un bello ragazzo? Oggettivamente, non per gioco», la ragazza risponde «No davvero!». I due da questo momento si avvicinano sempre di più, scherzando tra loro, abbracciandosi e cantando insieme Tango di Tananai.

Holy si confida anche con i suoi amici chiedendo la loro opinione su Sarah e mostrando le prime gelosie con la frase: «Comunque Sarah è mia». I due ragazzi continuano poi a passare diverso tempo insieme abbracciati. «Cosa vuoi che ti bacio?» chiede Holy a Sarah prima del momento del bacio tra i due.

Nascono dei dubbi sul fatto che Holy Francisco fosse single, la presunta fidanzata postava fino a ieri video su tik tok per incoraggiare e supportare il cantante.

I commenti degli altri concorrenti

Le due ballerine Sofia e Marisol, durante questo avvicinamento, si sono confrontate nella loro stanza riguardo alla possibile nascita di una storia d'amore.

Marisol chiede alla compagna: «Secondo te come andrà a finire? », poi aggiunge «secondo me non succede niente».