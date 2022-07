Anna Pettinelli pronta per Amici: «Rudy Zerbi? Mi sta antipatico però lo rispetto»

Anna Pettinelli è pronta a tornare ad Amici, ma prima dell'inizio della nuova edizione ha voluto togliersi dei sassolini dalla scarpa dicendo la sua su Rudy Zerbi. Anna confessa senza mezzi termini di non provare simpatia per il collega e di non averlo nemmeno mai nascosto.

«Non sono diplomatica, dico cose scomode. Ho perso lavori per questo motivo. Ora vuoi chiedermi di Zerbi? La gente mi chiede se davvero tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare. Altro che scaramuccia», ha raccontato come riporta Biccy: «Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Lo rispetto perché fa il prof, però non c’è nulla da fare. Siamo proprio lontani anni luce, nella gestione delle cose, nei pensieri, non abbiamo nessun punto in comune. Proprio nessuno». Le scaramucce nella scuola non sarebbero studiate quindi, ma reali.

Non sarebbe certo la prima volta che la Pettinelli litiga con qualcuno nella scuola. Note erano le scaramucce con Elodie, discussione nata anche sul palco di RDS Summer Festival. Tra le due però non sembra ci siano rancori, tanto che Anna ha postato sulle sue storie un vocale inviato da Elodie dopo la notizia del loro battibecco: «Ah dicono che abbiamo litigato. Ma Annarè come fanno a nun capì che siamo du romane veraci che se vonno bene? Questa è la verità».