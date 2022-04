Anna Pettinelli e Veronica Peparini a Verissimo: la frecciatina alla Celentano e la confessione sull'amore

Anna Pettinelli e Veronica Peparini sono le insegnanti di una delle tre squadre in gara ad Amici: guidano gli stessi allievi per il secondo anno consecutivo e a Verissimo si riconoscono complementari. «Ci compensiamo, lei parla e parla e io non tanto, è la mia parte mancante», spiega l'insegnante di danza in collegamento con il salotto di Canale 5 e con Silvia Toffanin. «Magari fossero tutti così gli insegnanti», aggiunge Pettinelli.

L'allusione è alla squadra capeggiata da Rudy Zerbi. «Io tutti gli anni torno e mi dico "quest'anno sto calma", ma mi fa diventare matta. Per fortuna c'è la Cuccarini che fa da cuscinetto». Le squadre sono perennemente in competizione ogni puntata del serale e le due insegnanti rivendicano il ruolo di squadra più moderna.

Non a caso vengono definite le "Petti Seventeen". «Abbiamo fatto sempre un'operazione di attualità, sperimentazione... qualcosa che vada incontro ai giovani perché sono loro che compreranno i dischi», le parole di Pettinelli. «Una danza attuale che non è classica», aggiunge Peparini. «Ogni riferimento è puramente casuale», sottolinea la conduttrice lasciando intendere la frecciatina ad Alessandra Celentano. Infine, sull'amore Pettinelli confessa: «Devo tornare per parlarne... non va per niente bene

