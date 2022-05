Amici 21, il primo post di Nunzio dopo l'eliminazione: «Grazie Maria, hai colmato il vuoto della mancanza di mamma»

Nunzio Stancampiano ha abbandonato la scuola di Amici di Maria De Filippi nella puntata di sabato 30 aprile, ma l'esperienza nel talent sarà difficile da dimenticare, insieme alle persone che ha incontrato durante il percorso. E così il ballerino della squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini ha dedicato il suo primo post social proprio alle persone che lo hanno sostenuto ad Amici.

«Ringrazio colui che ha scommesso su di me andando contro tutti e tutto @todaroraimondo, sei stato il mio punto di riferimento per tanti anni, ma soprattutto in questo percorso. Ringrazio tutti i professionisti, in particolare @francescatocca e @umbertusss per il lavoro svolto con me in sala e per il sostegno datomi nei momenti di cedimento fisico e morale. Ringrazio i miei compagni di avventura, grazie per avermi fatto sentire a casa. Un pensiero affettuoso alla maestra @alessandra.celentano che è stata capace di mettermi in competizione con me stesso, tirando fuori lati del mio carattere a me sconosciuti».

Infine, un ringraziamento pieno d'affetto va anche alla padrona di casa Maria De Filippi.



«Un “GRAZIE” speciale a te Maria che sei stata in grado di colmare il vuoto che sentivo dentro per la mancanza di mamma e per aver sempre creduto in me, ti voglio bene».

Ultimo aggiornamento: 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA