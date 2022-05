Amici 21, Celentano contro Peparini: «Non capisci nulla di danza». La coreografa furiosa «Non te lo permetto»

Ad Amici 21 inarrestabile Alessandra Celentano, dopo il battibecco con Nunzio durante il serale di venerdì 30 aprile, la maestra attacca Veronica Peparini. Nella seconda manche la Celentano ha proposto un guanto di sfida tra Dario e il suo Michele.

Il guanto di sfida proposto da Alessandra Celentano durante il settimo serale di Amici 21 ha visto Michele contro Dario che hanno ballato sulla splendida canzone di Cesare Cremonini "Poetica". Una sfida che in settimana ha fatto stare male Dario che risente delle critiche della Celentano.

La maestra lo ha tacciato di essere non sono incapace, ma anche presuntuoso ad aver accettato il guanto di sfida con Michele che, sempre secondo la Celentano, è superiore a tutti. Veronica, dopo l'esibizione di Dario difende il suo allievo: «Prendo in prestito le tue parole: Il mondo della danza sa! E sa che Dario non solo ha talento ma ha tutte le carte per stare in questa scuola».

«Pensare che Dario abbia ballato bene - ribatte la Celentano - vuol dire non capire nulla di danza», Peparini si scalda: «Questo non te lo permetto, Dario ha eseguito benissimo questa coreografia. La danza è una ed è riconoscibile. Siamo arrivate al punto che mi dici che non capisco di danza! Mi prendo la responsabilità Dario è un talento».

La Celentano si scusa: «Mi dispiace di questa discussione prima che ballasse Michele»

