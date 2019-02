Nicoletta Larini racconta come si è persa in autostrada. Gialappa's la prende di mira

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutte le strade portano a Novara. Almeno tutte quelle che ha percorso Nicoletta Larini , la bella fidanzata di Stefano Bettarini, che ieri sera in studio all'Isola dei Famosi ha raccontato la sua disavventura in autostrada tra i commenti pungenti della Gialappa's band.Nicoletta stava viaggiando in autostrada a Milano e doveva tornare a casa a Viareggio. Quando non si sa come si è ritrovata a Novara. «C'era un incidente di 7 chilometri per andare sull'A1 - racconta - ci hanno fatto prendere la tangenziale, non avevo internet né il navigatore, mio nonno ha chiamato la polizia stradale e mi hanno guidato fino a casa. Ero stanca». E la Gialappa's ironizza: «Sai che esistono dei cartelli verdi in autostrada?»